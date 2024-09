Carrarese Undici da scoprire contro lo Spezia I tifosi caricano gli azzurri per il derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) L’ultima carica prima della “battaglia“ i giocatori dellal’hanno avuta ieri pomeriggio alla Fossa dei Leoni dove gli ultras, ma anche normali, si sono radunati per far sentire alla squadra il caloroso abbraccio di un’intera città. Una città che quest’oggi a Lanon ci sarà, se non in parte irrisoria, ma che da casa fremerà e tiferà la squadra con eguale ardore. Glial “Picco“ non sentiranno risuonare dagli spalti i cori e l’incitamento dei propri sostenitori ma li avranno comunque nella testa. Il secondoin Serie B tra due piazze così distanti e ostili si apre con un coefficiente di difficoltà altissimo per lachiamata ad un’impresa titanicauna squadra sicuramente di grande valore trascinata oltretutto da uno stadio intero.