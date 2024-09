Autostrada A1 crolla un cavalcavia | diramazione Roma Sud riaperta tra Torrenova e Gra

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 22 settembre 2024) Nella notte tra sabato e domenica èto unsulla D19Sud della A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso trae l'allacciamento con il Gra. Ilha ceduto sotto il peso di due gru, che stavano lavorando di notte per demolirlo. Durante i lavori, ad opera di una ditta appaltatrice di Anas, poco dopo l'una l'impalcato della struttura èto, finendo per occupare interamente il pianole sottopassante. I motivi del cedimento sono al vaglio delle autorità competenti. L'evento "non ha generato danni alle cose e un operaio alla guida di un escavatore ha subìto una contusione lieve, con prognosi di cinque giorni", ha precisato Anas in una nota. Poco dopo le 13 il tratto compreso trae l'allacciamento con il Gra in entrambe le direzioni è stato riaperto.