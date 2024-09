Tale e Quale Show 2024 vincitore della prima puntata e classifica completa | 20 settembre

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 21 settembre 2024) Chi è ildiandata in onda venerdì 20? Carlo Conti è tornato inserata con lanuova edizione del varietà di Raiuno. Lo spettacolo con le esibizioni dei concorrenti vip che, settimana dopo settimana, si dovranno impegnare nell’imitare sul palco personaggi di spiccomusica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta in parte rinnovata dopo l’addio di Loretta Goggi. Quest’anno i giudici sono Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Questa sera ci sarà Stefano De Martino in veste di quarto giudice. Ecco ildie la