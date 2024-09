Ornella Vanoni e Gino Paoli | 90 anni di canzoni senza fine

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 21 settembre 2024) «Il jazz ce l’ho dentro. Quello lineare di Billie Holiday,ghirigori. Il jazz si può cantare anche a novant’». Parola di, la signora della canzone d’autore italiana, che taglia il ragguardevole traguardo dei novant’il 22 settembre, il giorno dopo il compianto Leonard Cohen e il giorno prima di, tre fuoriclasse nati tutti nel 1934. Gli occhi di lince, il fisico statuario e la voce inconfondibile sono sempre gli stessi, la sua carriera è sempre fortunata e la voglia di esibirsi sopra un palco non l’ha mai abbandonata. «Oggi non m’importa più di cantare bene o male: canto e basta, libera e felice», ha dichiarato recentemente la cantante milanese in un’intervista.