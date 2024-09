Muore schiacciato dal muletto mentre spostava una piscina | la vittima è Mirco Cecconato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Treviso, 21 settembre 2024 – È mortoda unall’interno della propria azienda il 57enne, contitolare di una ditta di termoidraulica. L’uomo è rimastodi un incidente accaduto questa mattina ad Arcade, nel Trevigiano. Secondo le prime ricostruzioni, quando è accaduto l’incidente – poco prima delle 9 – il 57enne era a bordo del, che stava manovrando lui stesso per spostare una. Subito è scattato l’allarme al 118, ma quando son o arrivati i sanitari per l’uomo non c’era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Laera contitolare con i fratelli e i cugini dell'omonima ditta specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici civili e industriali. Il suo decesso è stato constatato sul posto dagli operatori sanitari del Suem 118.