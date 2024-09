Monaco di Baviera in alto i boccali | inizia l’Oktoberfest ma il regime di sicurezza sarà il più rigido di sempre

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 21 settembre 2024) Dalle 9 del mattino di oggi, sabato 21 settembre, alla sera del 6 ottobre. È ufficialmenteta l’edizione numero 189 nella storia del, con il tradizionale “collegamento” di un rubinetto nel primo barile di birra da parte del primo cittadino della città didi. L’evento, una delle maggiori calamite per il turismo nella Germania meridionale, si trascina però dietro anche la paura. Solo nell’ultimo mese si sono susseguiti numerosi attacchi ai civili, dal festival di Solingen a Siegen fino alle esplosioni vicine ai locali di Colonia, e non solo. Una situazione di tensione che ha forzato la mano al governo di Olaf Scholz. Il cancelliere ha infatti disposto la sospensione temporanea della libera circolazione nell’area Schengen dal 16 settembre. E ora, per, è previsto undiancora piùdel solito.