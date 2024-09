Michele Perriera e il filo che lega Palermo a Torino | un maestro di teatro e impegno civile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) A volte succede per davvero: semini ae germoglia agli antipodi del paese, nel nostro caso a. Credo di non essere stato l’unico tra i presenti a pensarlo mentre gli attori si succedevano, uno dopo l’altro, a leggere brani tratti dai lavori di, in una specie di cantata commemorativa di grande effetto e di fortissimo impatto. Il reading “Le persone si distinguono da come corrono” l’ha organizzato – mercoledì 11 settembre alla Libreria del Centro Commensale del Gruppo Abele di– una delle sue allieve di un tempo, poi sua collaboratrice nella compagnia Teatrès insieme a Gloria Liberati. Si tratta di Pietra Selva Nicolicchia, regista e drammaturga, fondatrice della compagnia teatrale Viartisti che ha per quasi vent’anni allestito un importante cartellone “”, con residenza a Grugliasco, periferia torinese.