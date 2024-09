Lina Souloukou sotto scorta dopo l’allontanamento di Capitan futuro dalla guida dei giallorossi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) L’amministratrice delegata della Roma,, è stata messatutela delle forze dell’ordine. Secondo l’agenzia di stampa LaPresse si tratterebbe di una vigilanza a orari convenutil’abitazione e sul luogo di lavoro e sui luoghi frequentati. La decisione è stata presa durante l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezzal’esonero di Daniele De Rossi. In questi giorni,didella squadra giallorossa, le polemiche si sono fatte sempre più accese, con la tifoseria in rivolta contro la gestione americana dei Friedkin, al punto che sull’onda di attacchi sempre più accesi le autorità di sicurezza della Capitale hanno deciso di assegnare una tutela alla manager.