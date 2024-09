Laver Cup 2024 Europa-Resto del Mondo 4-8 | Fritz batte Zverev Shelton Tabilo dominano il doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Doppia vittoria per ildelsull’nella sessione serale della seconda giornata dellaCupdi tennis, in corso di svolgimento sul veloce indoor della Uber Arena di Berlino. Alla luce di questi risultati, il Team World si presenterà al via del giorno decisivo (in cui ogni match varrà tre punti) sul punteggio di 8-4 nei confronti di Team Europe. Il risultato meno scontato e quindi più pesante della serata è stato sicuramente il successo in due set dell’americano Taylorsul tedesco Alexandercon lo score di 6-4 7-5 in poco meno di due ore di gioco. Il finalista dell’ultimo US Open conferma dunque il suo ottimo stato di forma regolando il numero 2 del ranking mondiale e portando a casa due punti importanti per la sua squadra.