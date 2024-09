Incendio all’ex tintoria Etrusca Area chiusa per il rischio amianto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) di Pier Francesco Nesti Exin tutta l’. Questo l’esito del sopralluogo effettuato da personale Arpat e della Asl Toscana Centro in seguito all’divampato la sera del 15 settembre. Con i vigli del fuoco impegnati tutta la notte e non poche problematiche emerse via via che le operazioni andavano avanti. Per fortuna senza coinvolgere nessuno visto che l’era abbandonata da anni. In una zona lontana dalle abitazioni, ma con tante attività industriali nei dintorni. I problemi esistenti, poi, sono stati certificati dai tecnici che innanzitutto hanno evidenziato "il crollo della copertura in cemento eche a sua volta ha interessato i rifiuti tessili presenti all’interno dell’