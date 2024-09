Il film Fuori Scuola vince il premio distribuzione Atena Nike

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 21 settembre 2024) Al via il contributo per l’esito finale della promozione del, edizione 2024. Il patron delFabio Saccuzzo, insieme alla direttrice artistica Gabriella Carlucci, quest’anno hanno voluto dare spazio, all’interno della kermessead un percorso che spesso risulta carente o addirittura assente nella filiera cinematografica, ladei progetti nelle sale e nelle piattaforme. La consegna dei premi, per questa edizione avvenuta nello splendido scenario del teatro greco di Tindari, ha visto dunque anche il riconoscimento di una sezione speciale dedicato alladi unindipendente, opera prima e che trattasse tematiche sociali, argomento in linea con lo spirito del