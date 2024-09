Hockey pista | la Spagna vince i Mondiali femminili! Le iberiche superano 2-0 il Portogallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Lasi prende la rivincita. Dopo il K.O di due anni fa in quel di San Juan la formazione iberica ha vinto i Campionati2024 difemminile, rassegna in scena questa settimana al Pala Igor di Novara, aggiungendo così l’ottavo titolo della carriera. L’impresa è stata compiuta al termine di una lotta tirata contro il, in un match terminato 2-0. Il trionfo si è concretizzato nelle battute finali del primo tempo e l’inizio del secondo. A 1:27 dalla fine infatti Sara Roces Vila trova la rete del vantaggio. Poi, nella ripresa, dopo meno di un minuto ci ha pensato Maria Sanjurgo a firmare il raddoppio, aiutando poi le sue compagne a difendere la porta fino al fischio finale. Prosegue quindi la maledizione della squadra lusitana, sempre battuta dalle furie rosse nelle finali iridate, così come già accaduto nel 2008 e nel 2016.