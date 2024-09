Dicomano tragedia all’alba Uomo investito e ucciso da un’auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024)(Firenze), 21 settembre 2024 –, in via Vittorio Veneto, dove undi 77 anni è statodacon a bordo due persone,e una donna di 30 e 23 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, l’anziano sarebbe stato travolto mentre si trovava in strada. Immediato l’intervento del 118, che in un primo momento aveva anche richiesto il supporto dell’elisoccorso per il trasporto a Careggi, ma ogni tentativo di rianimare l’è risultato inutile. Sul posto anche i carabinieri, a cui spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto.