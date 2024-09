Casalnuovo balordi danneggiano auto davanti alla Parrocchia della Visitazione

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 21 settembre 2024) I cittadini: “Servono telecamere in Piazza Diana, è da anni che viviamo questo scempio. Rompono finestrini delleanche per rubare pochi euro”. Oggi l’ennesimo danneggiamento ad unparcheggiatadi Tavernanova, una frazione didi Napoli. Nella tarda mattinata una Toyota Yaris bianca è stata presa di mira da alcuniche hanno rotto il finestrino posterioremacchina per rubare alcuni oggetti. Non è la prima volta che accade in una zona che, seppur da considerarsi frazionecittà, è molto trafficata. Tra l’altro Piazza Diana, luogo in cui è stata danneggiata l’questa mattina, è praticamentead una Chiesa e nei pressi di un noto bar del territorio frequentato ogni giorno da centinaia di persone.