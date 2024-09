1994 l’anno che rivoluzionò la televisione italiana

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 21 settembre 2024) La stagione tv è ormai partita e tra tante riconferme e poche novità a dettare curiosità è l’arrivo di Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi. L’ex ballerino di Amici si ritrova ad un banco di prova decisamente importante. Per tirare le somme sarà necessario aspettare qualche mese, ma ciò che è certo è che da tempo in tv non si scommetteva su nuovi volti in programmi e fasce televisive pregiate. Budget ridotti e poca propensione al rischio hanno spinto negli anni i dirigenti televisivi a puntare su volti noti e rassicuranti. Una scelta che ha portato ad un mancato ricambio generazionale. Prime serate e trasmissioni di punta sono quasi esclusivamente affidate a personaggi ultrasessantenni, molti dei quali presenti in pianta stabile in video da oltre trent’anni.