Vermi nella frutta a scuola Prugne bio sotto accusa | Controlli sull’accaduto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Piccoliin alcunebiologiche servite a fine pasto nelle mense scolastiche delle primarie di via Di Vittorio e via Roma: l’episodio è accaduto mercoledì. L’amministrazione comunale ha già preso posizione, come spiega il sindaco Daniela Colombo: "Il servizio competente deve espletare, nelle forme di legge, tutte le procedure ispettive atte a chiarire le ragioni dell’accaduto, individuando eventuali responsabilità contrattuali e possibili correttivi.