Si connettono sulla tua rete e non lo sai | bloccali subito o rischi rallentamenti sul Wi-Fi bastano pochi click

(Di venerdì 20 settembre 2024) Oltre il danno la beffa: si collegano alla tuaWi-Fi, rallentando la tua connessione. Il trucco per scovare chi ha accesso e rimuoverlo. Siamo nell’era del digitale, dove l’accesso al Wi-Fi altrui è di gran lunga più comune di quello fatto all’allaccio elettrico del vicino. In effetti, connettersi ad una linea internet non è poi così complesso, specialmente se siamo stati noi stessi ad aver fornito le credenziali in precedenza. Nulla di così grave, solitamente le tariffe internet non prevedono maggiorazioni per questo, se non fosse che a subire deiè lastessa. Connessioni silenziose: il metodo per scoprire – e rimuovere – chi si connette alla nostra– cityrumors.itCapita non di rado che, durante il lavoro o la visione di un film, la connessione perda la potenza, nonostante il proprio operatore abbia garantito velocità ed efficienza.