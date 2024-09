Scandalo per questa foto delle calciatrici | in Lombardia l' ultima follia dei benpensanti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le ragazze amano farsigrafare. E lo fanno con una frequenza pari almeno a quella dei giovanotti. Ma sembra che in questi tempi di censure e iperboli femministe anche uno scatto innocente possa essere pretesto per parlare di sessismo. Succede nel paesino di Robbio, 5mila anime nella provincia pavese, territorio incantevole di risaie e antiche chiesette dove lo spirito di appartenenza ha ancora un senso e la domenica si va in piazza a chiacchierare dell'autunno che avanza o dell'scorribanda di ragazzini scalmanati. Le imprese dello sport dilettantistico qui tengono banco almeno quanto le competizioni nazionali. Soprattutto da che la squadra di calcio Robbio Libertas è stata promossa nella categoria dell'eccellenza regionale. Giorni di allenamento intensissimo e tifo caloroso, con le famiglie assiepate a bordo campo a ogni partita a fare la ola e incitare i loro ragazzi.