Nick Aldis apre ad un match con Adam Pearce in arrivo una guerra tra General Manager?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 20 settembre 2024) In risposta ad un post provocatorio della sua controparte di Raw, ildi Smackdownha aperto concretamente alla possibilità di un incontro sui ring WWE tra i due, visto il passato in-ring di entrambi ben noto ai fan e non solo. Sempre sull’ormai inflazionato X,ha postato un messaggio decisamente eloquente, “flexando” la sua forma fisica decisamente invidiabile. L’ex NWA ha quindi dichiarato che sia lui che“hanno avuto delle carriere decisamente importanti prima della WWE” e che “rispettano entrambi la storia e la tradizione del business“. Sulha poi chiosato con un “il tempo ce lo dirà “, che potrebbe aprire ad uno scenario da Smackdown vs Raw, magari in vista delle Survivor Series di fine anno.