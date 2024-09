Mano tesa ai fragili Nasce Mai più soli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Potenziare servizi per personeo in situazione di disagio per garantire loro l’accesso alle cure di medicina primaria e specialistica, interventi di screening, di prevenzione e di supporto psicologico, la consegna dei farmaci ma anche di beni alimentari. Si chiama "Mai più" il piano di servizi di assistenza socio-sanitaria per personeo in situazione di disagio, che la Croce Rossa Italiana ha iniziato ad attuare ad Arezzo. Grazie alla collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Fondazione Arezzo Comunità, il progetto "Mai più" ha ricevuto un finanziamento su base triennale da Fondazione CR Firenze che permetterà lo sviluppo di molteplici e differenziate attività. Tra le azioni previste anche il rafforzamento delle unità di strada e i servizi di sostegno domiciliare per persone anziane.