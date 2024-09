L’ex proprietario di Harrods Mohamed Al-Fayed accusato di abusi sessuali e stupro

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 20 settembre 2024)dei celebri grandi magazzini londinesi, il miliardario egizianoAl-, è statodie stupri da oltre 20 donne che lavoravano per lui. Al-, morto l’anno scorso all’età di 94 anni, è stato una figura di spicco nella vita britannica per molti anni. Suo figlio Dodi era il compagno della principessa Diana, con la quale perse la vita in un tragico incidente automobilistico a Parigi nel 1997.Le accuse sono state presentate in un documentario della BBC intitolato “Al: Predator at”, che andrà in onda stasera e sarà incluso in una serie di podcast dal titolo “World of Secrets”. Oltre 20 donne hanno accettato di partecipare al documentario, che fa parte di un’inchiesta più ampia sulle aggressioni e le violenze nelle grandi società di Londra e Parigi.