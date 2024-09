La lunga estate della AS Roma | Friedkin tra acquisizioni esoneri e nuovi piani strategici

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) La ASe i suoi proprietari, Dan e Ryan, hanno attraversato un’turbolenta, con decisioni e strategie che hanno segnato un cambio di rotta per la società. Tra trattative per l’acquisizione dell’Everton, ipotesi di cessione di quotee il caso De Rossi, la domanda che emerge è: cosa vogliono fare ora i? L’esonero di Mourinho: il primo segnale di cambiamento Il percorso che ha portato all’esonero di José Mourinho a gennaio 2024 ha segnato l’inizio di un nuovo corso per la. Nonostante i risultati positivi, come la vittoriaConference League e la finale di Europa League, ihanno mostrato insoddisfazione, soprattutto a livello industriale. La mancata partecipazione alla Champions League e l’assenza di uno stadio di proprietà hanno reso necessaria una svolta nella gestionesocietà.