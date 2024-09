Investe bimbina sul marciapiede Grave a 9 anni | soccorsa col Pegaso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ha un malore alla guida, scavalca iluna bimba di 9e provoca una fuga di gas. Aveva anche abbattuto una colonnina di Centria. È la sintesi del pomeriggio di paura a Camucia: una tragedia sfiorata. Sono le 17.40 quando accade il putiferio a Camucia. Siamo in via XXV luglio, nei pressi del cavalcafiume di via Lauretana. Un’auto sbanda e finisce suldove stava passeggiando una bambina. Ha 9e viene colpita in pieno: sul torace. L’impatto è violentissimo e subito vengono allertati i soccorsi. Intanto però l’auto aveva fatto strike anche su una colonnina Centria provocando una fuga di gas in tutto il vicinato. Sono stati attimi di paura. Nel giro di poco nella frazione Camucia si sono concentrati i mezzi di emergenza: due ambulanza (la Misericordia di Cortonae Castiglioni), i vigili del fuco e gli agenti della polizia municipale di Cortona.