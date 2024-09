Il governo tifa per un futuro meno verde Noi aspettiamo la prossima alluvione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Giovedì, mentre si cominciavano a contare i dispersi e gli sfollati in Emilia Romagna e i fiumi esondavano, Daniela Santanché ha scritto su X: “Abbiamo sconfitto unin rosso, ora evitiamo che il colore delsia troppo”. Leggendolo, non riuscivo neanche a decifrare bene il sentimento che provavo. Per me, era il grado zero del senso. Unlo vogliono tutti, lo vogliono persino gli elettori non di sinistra e nessun partito di destra in Europa, per quanto rozzo, direbbe una frase del genere. Specie, ripeto, mentre sui tg scorrono immagini lugubri di un’Italia davvero sott’acqua. Invece nell’ignoranza è tale che se la leader Meloni dice qualcosa contro il Green Deal, come ha fatto all’Assemblea di Confindustria mercoledì, tutti si accodano, pur senza sapere nulla, pur senza capire nulla.