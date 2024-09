Grande Fratello 18 riassunto seconda puntata | ingressi e nomination

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si preannunciava come una delle prime serate più importanti ed in effetti ladel18 non ha deluso le aspettative. Le dinamiche sono già entrate pienamente nel vivo, permettendo ai telespettatori di farsi una prima idea sui gieffini che hanno varcato la porta rossa lunedì 16 settembre. Entusiasti della loro esperienza, si sono avvicinati l’uno all’altro tra confessioni e sketch esilaranti, come dimostra laattenzione riservata a Jessica Morlacchi. Ma non è mancato lo spazio per diversi focus sulla vita di alcuni dei gieffini, che hanno iniziato ad approfondire gli aspetti più intimi e delicati della loro vita. Tra questi, Ilaria Galassi, che ha condotto il pubblico attraverso il drammatico racconto dell’aneurisma e Shaila Gatta, che ha rivissuto l’infanzia in periferia confrontandosi con Lorenzo.