Georgia sotto shock | Abramidze modella transgender uccisa dopo l’approvazione della legge anti-Lgbt

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una terribile tragedia scuote la: lae personaggio televisivo Kesaria, 37 anni, è stata brutalmentedal compagno. L’omicidio è avvenuto il giornodi una controversa, scatenando rabbia e dolore in tutto il Paese.Leggi anche: Processo stupri in Francia, uno degli accusati: “Pensavo fosse un gioco di coppia” La ricostruzione dell’assassinio Come fa sapere Luna De Bartolo su Repubblica, mercoledì sera, 18 settembre, intorno alle 19:30, i vicini di casa dihanno sentito delle urla provenire dal suo appartamento a Tbilisi. Poco, hanno trovato lasenza vita in una pozza di sangue e hanno chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Il presunto assassino, un addetto alla sicurezza di 26 anni, è stato catturato vicino all’aeroporto di Kutaisi mentre cercava di fuggire.