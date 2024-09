Flaminia l’ex bianconero Paramatti | Sarà emozionante tornare a Siena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Con la maglia della Robur, Lorenzo(foto), ha esordito nel calcio professionistico. Oggi gioca nellaCivita Castellana e domenica tornerà a pestare l’erba del Franchi. "Ho un bel ricordo di, soprattutto della seconda parte di stagione, dopo l’arrivo di Carboni in panchina – ricorda –: il mister mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore e di sentirmi partecipe del percorso della squadra terminato con un sesto posto, che oggi varrebbe i play off. Con il tecnico precedente (Atzori, ndr) non avevo trovato spazio, se non in Coppa Italia, dove ho segnato tre gol, uno ad Arezzo e due all’Ancona, non male per un difensore. Reti che sono valse anche l’approdo nella semifinale, poi persa a Foggia". Dal passato al presente.