Fiamme Gialle e Sportcity il 22 settembre a Ostia Sabaudia e Gaeta | l’obiettivo è promuovere la pratica sportiva

(Di venerdì 20 settembre 2024), 202024 – Al via, domenica 22, l’edizione 2024 dello “Day”, evento unico nel suo genere, che si svolgerà contemporaneamente in circa 160 località italiane e coinvolgerà numerosi personaggi del mondo dello sport il cui obiettivo principale sarà la “sportivizzazione” delle nostre città, quale stimolo per un nuovo sviluppo e sostegno all’attività motoria, all’inclusione e alla partecipazione per tutti i cittadini. Piazze, parchi e aree attrezzate ospiteranno in contemporanea una giornata gratuita di sport e benessere per chiunque vorrà partecipare, offrendo loro la possibilità di cimentarsi liberamente in oltre 90 attività sportive, con una previsione di partecipazione che supererà quota 500.000 persone attive.