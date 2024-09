Ecco il nuovo Parco della Legalità | Luogo di aggregazione e memoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Duplice inaugurazione domenica alle 10 a Somma Lombardo: per ile per il murale dell’artista Refreshink. Ilè un progetto di valorizzazione voluto dall’amministrazione comunale. Confiscato alla criminalità organizzata e donato al Comune nel 2009, il terreno rinasce come un piccolo polmone verde lungo una strada trafficata, il Sempione. Ilè al centro del progetto “Erano Semi“ che ha visto la partecipazione di alcuni giovani sommesi. Sono stati individuati 30 nomi di uomini, donne e bambini, che hanno perso la vita per mano delle mafie: i loro nomi, le biografie e i volti saranno i semi, ben visibili sulle 30 targhe commemorative apposte sulle installazioni arboree, dai nomi più conosciuti come i giudici Falcone e Borsellino fino ai piccoli Salvatore e Giuseppe Asta.