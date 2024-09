Dimarco recuperato prima di Inter-Milan! E grossa novità in arrivo – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024)hae ci sarà in! Questa la grande notizia a due giorni dal primo derby stagionale, in programma domenica 22 settembre alle 20:45. Ma c’è anche un’altranotizia, arrivata in questi minuti da Sky Sport. LAMPO – A due giorni dal tanto atteso derby dio, in programma domenica 22 settembre alle 20:45, arrivano importanti aggiornamenti da Appiano Gentile. La notizia che tutti i tifosi nerazzurri aspettavano con ansia riguarda Federico: il laterale sinistro dell’, assente nella sfida di Champions League contro il Manchester City, si è finalmente allenato con il resto del gruppo. Questo significa che è ufficialmenteper la partita contro il. Ma in realtà c’è anche un’altranotizia che riguarda in particolare l’esterno italiano.