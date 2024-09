Chiara Petrolini agli arresti domiciliari | la misura cautelare per il caso dei neonati morti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Parma, 20 settembre 2024 – Se ne parlava da giorni e ora arriva la conferma: è stata disposta unanei confronti di, la studentessa 22enne accusata di aver ucciso i due figli appena nati, per poi seppellirli nel giardino della villetta famigliare a Vignale di Traversetolo. Andrà quindi, ma non è ancora chiaro dove. Una delle prime voci a commentare la vicenda è stata quella di Sonia Canrossi, madre del fidanzato della giovane e padre di almeno uno dei due piccoli: “Finalmente. E’ l'unico commento che posso fare”.si troverebbe in una struttura protetta lontana da Parma. Finora non era dato sapere dove si fosse ‘rifugiata’, per sfuggire ai riflettori della tragica vicenda: c’è chi la vedeva ospite a casa della nonna a Parma, e chi invece ipotizzava si fosse allontanata dal Parmense.