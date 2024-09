Campanile di Santa Sofia | ora appartiene al Comune di Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata odierna è stato sottoscritto in Prefettura l’atto con il quale il Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto – in persona del Prefetto di, dott. Carlo Torlontano, ha riconosciuto la proprietà deldialdi. L’atto, sottoscritto per l’Amministrazione comunale dal Sig. Sindaco, On.le Mario Clemente Mastella, e per l’Arcidiocesi didal Vicario Generale, Mons. Francesco Iampietro, definisce la situazione giuridica del sito. Ildi, infatti, era stato ricompreso nell’atto di concessione in uso del complesso di, stipulato l’8 settembre 2009 tra il Fondo Edifici di Culto e l’Arcidiocesi di, con il quale è stato disciplinato l’utilizzo della Chiesa dida parte della Curia.