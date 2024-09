Avetrana il trailer della serie tv Disney+ sull’omicidio di Sarah Scazzi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha appena rilasciato ildi– Qui non è Hollywood, l’attesain uscita il 25 ottobre, che racconta il caso di, la ragazza di 15 anni uccisa in provincia di Taranto nel 2010, da sua cugina Sabrina Misseri e dalla zia, Cosima Serrano. Federica Pala èin– qui non è Hollywood – fontefu uccisa da sua cugina Sabrina Misseri in concorso con la madre di quest’ultima, Cosima Serrano, perché Sabrina era gelosa del fatto chericevesse e chiedesse attenzioni ad Ivano Russo, un cuoco di cui lei si era innamorata. Misseri uccise sua cugina quando venne a sapere che era andata in giro a svelare dettagli intimi di un rapporto sessuale che lei, Sabrina, aveva avuto con Ivano. Il padre Michele Misseri occultò il cadavere dicon l’aiuto del fratello e del nipote.