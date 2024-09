Arte a Certaldo Carla Bedini è protagonista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sarà l’artistaladell’ultima tappa della rassegna "24", promossa dal Comune dicon il patrocino del Consiglio Regionale della Toscana. Domani alle 17.30 a Palazzo Pretorio si terrà infatti l’inaugurazione della sua mostra "Spostare lo sguardo", che resterà visitabile nel borgo medievale natio di Giovanni Boccaccio fino al prossimo 12 gennaio. Saranno circa quaranta le opere esposte, a raccontare l’artista e il suo cammino peculiare. Come si legge nel testo critico presente nel catalogo della mostra (disponibile al bookshop di Palazzo Pretorio), a cura di Manuela Composti, "Protetta, non isolata lavora e ama. Arrivata alla pittura per sentieri solitari riesce a distillare l’eco lontano di un sentire comune alla nostra cultura occidentale, con una visione lucidamente contemporanea e attuale.