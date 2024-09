Alluvioni l’Italia è il Paese europeo maggiormente a rischio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’Europa Centrale è in ginocchio, sommersa da inondazioni di proporzioni bibliche. Le piogge torrenziali innescate dalla tempesta Boris stanno causando devastazione su vasta scala, con un bilancio umano e ambientale drammatico. Paesi interi sono finiti sott’acqua, infrastrutture sono crollate e migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Le immagini che arrivano dalle zone colpite sono strazianti: paesi sommersi, strade trasformate in fiumi e campi coltivati devastati. Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Austria sono state tra le nazioni più colpite, con oltre 20 vittime accertate finora. Il conto dei danni è ancora provvisorio, ma le stime preliminari parlano di perdite economiche che potrebbero superare il miliardo di euro. Un duro colpo per economie già provate dalla pandemia.