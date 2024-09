AEW | Nuove voci sull’addio dei Lucha Bros avrebbero scelto la WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 20 settembre 2024)indiscrezioni stanno circolando sulla rete riguardo ai, Penta e Rey Fenix. Secondo quanto riportato, il celebre tag team potrebbe essere in procinto di firmare con la WWE. Non una novità, dato che da mesi si mormora di un loro possibile addio alla AEW, ma da qualche tempo le notizie in merito sembravano essersi addormentate. Lesul possibile accordo Cory Hayes di PWN ha condiviso su Twitter un’informazione che sta facendo discutere il fandom del wrestling. Il tweet recita: “Multi-year deal. Straight to main roster.” Questa affermazione suggerisce non solo un possibile contratto pluriennale per icon la WWE, ma anche un potenziale ingresso immediato nel roster principale, saltando il consueto passaggio per NXT.