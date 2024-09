Tu con Chiara infame… Fedez choc sul collega cantante | Ecco cosa sei davvero Scoppia il caso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024)ci va giù pesante con Tony Effe. Tuoni e fulmini tra i due rapper che dopo un periodo in cui sembravano aver legato negli ultimi tempi sono entrati in ‘conflitto’. Già in estate si era parlato di un avvicinamento tra Tony Effe e l’ex di Federico,Ferragni. Stesso discorso per l’ex di Tony, Taylor Mega, beccata in compagnia di. Ma c’è dell’altro. A luglio scorso, secondo gli esperti di gossip, i rapporti trae Tony Effe sarebbero stati già ai minimi termini se non inesistenti. Ad allontanarli sarebbe stato un presunto scontro trae Diego Naska, amico di Effe. Ma arriviamo ai giorni nostri: recentemente Tony si è scagliato controcitandoFerragni (“Lami adora”), definendo il ‘rivale’ la sua brutta copia, oltre che “brutto”, “pagliaccio”, “viscido”, e criticando pure la bevanda che quest’ultimo ha creato con Lazza.