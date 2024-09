Taranto allagata PLI | Città abbandonata

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Tarantini Time Quotidiano, si trova oggi sommersa non solo dall'acqua piovana ma da un mare di inefficienza e incuria politica. Le strade, dopo solo un'ora di intensa pioggia, sono diventate fiumi d'acqua sporca, trasportando con sé i rifiuti non raccolti. Con l'acquazzone, infatti, i sacchetti di spazzatura non ritirata sono andati ad intasare ancora di più quelle caditoie già otturate da mesi, se non anni, di incuria. E, come se non bastasse, le strade interessate dai lavori – via Dante su tutte – sono tra le più colpite dagli allagamenti, nonostante gli interminabili lavori che sembrano essere stati fatti più per complicare che per migliorare la situazione. È emblematico che proprio quelle vie su cui si sono fatti degli interventi, versino nelle condizioni peggiori.