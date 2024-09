Star Wars | Skeleton Crew una nuova foto mostra i pirati che appariranno nella serie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il 3 dicembre arriverà su Disney+ lae unaanticipa il look deiche saranno coinvoltistoria. Unadellasvela il personaggio affidato nel progetto all'attore Jaleel White, exdella sitcom targata ABC intitolata Family Matters. Lo show della saga è stato creato da Jon Watts e Christopher Ford e racconterà la storia di quattro ragazzini che si perdono nello spazio, vivendo un'incredibile avventura. Laimmagine dellaJaleel White, in, il nuovo tassello della saga di, avrà la parte di Gunter, un pirata dal look simile a un cyborg. Nell'immagine condivisa da Entertainment Weekly si vedono inoltre Marti Matulis nel ruolo di Vane,