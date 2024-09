Sospettato di maltrattamento di animali arrestato per spaccio a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un 39enne italiano è statoa La Storta per detenzione di stupefacenti durante un controllo perdi. Un controllo per presuntodiha portato all’arresto di un cittadino italiano di 39 anni per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Stazione diLa Storta, in collaborazione con l’Asl di/1, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per verificare le condizioni di tre cani molossoidi. Durante il sopralluogo, i militari hanno avvertito un forte odore di droga provenire dall’interno della casa. Decisi ad approfondire, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare, trovando 56 grammi di hashish già suddivisi in 9 dosi, etichettati con l’immagine del famoso gatto dei cartoni animati “Garfield”.