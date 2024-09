Serie A | la Lega promuove la ‘Giornata Mondiale per il Cuore’

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) LaA scende in campo a supporto della Fondazione Italiana per il Cuore in vista del “World Heart Day”. In occasione della quinta giornata della stagione 2024/2025 diA, in programma a partire da domani 23 settembre, sarà trasmesso in tutti gli stadi il video dell’iniziativa sui maxischermi. In televisione andrà invece in onda una grafica dedicata allaper il, poco prima del fischio di inizio di ogni incontro. “Salute è aderenza a stili di vita salutari, a controlli medici regolari e alle terapie” è il messaggio scelto quest’anno per la “Giornataper il Cuore” con l’obiettivo di informare la popolazione sull’importanza di un’efficace prevenzione delle malattie cardio-cerebro-vascolari.