Roma tradita | giù le mani da De Rossi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Vietato sparare sul pianista! Soprattutto se l'uomo al piano era stato il passepartout per bypassare l'ira dei tifosi dopo la «cacciata» di José Mourinho. A, tra inisti, chi avrebbe potuto dire qualcosa contro un mostro sacro come Daniele De? Chiaramente no e così, sulla buona fede dei tifosi e dell'ex centrocampista giallorosso, si è costruito un castello di carta che al primo sgrullone è venuto giù. I sintomi erano già evidenti e più volte si era rischiato lo scontro: la tensione all'interno di Trigoria era palpabile. Insomma, che il burrone fosse pericolosamente vicino, lo avevamo scritto di recente, ma nessuno immaginava una frana così improvvisa. Ora però, a frittata fatta, il silenzio non può bastare. Deha svuotato l'armadietto e se n'è andato imbufalito (più per il modo che non per la sostanza) ma con l'onore intatto.