Ragazzi sto male Paura per Fabrizio Corona sulla barella col medico che lo soccorre

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Sto”.per, costretto a chiedere aiuto ai medici. L’ex re dei paparazzi ha raccontato che in queste ultime ore non è stato affatto bene e ha dovuto richiedere il supporto dei sanitari. Ma cosa è successo? Il 18 settembre 2024,ha rivelato di aver avuto un malore che lo ha costretto a fermarsi e a riflettere sulle sue condizioni. In un post sui social media, ha dichiarato: “Sono stato, ho spinto troppo”, suggerendo che il suo stato di salute potrebbe essere stato influenzato da un eccessivo stress o da uno stile di vita frenetico. Ma potrebbe trattarsi soltanto di un malore per sforzo eccessivo dovuto alla palestra. >> “Sto entrando in sala operatoria”. Sabrina Salerno ha un tumore. L’annuncio e la reazione degli amici vip “Cinquantuno e non posso farci niente”, ha anche detto, nato il 29 marzo 1974.