Open Arms Salvini si autoassolve in aula E la Lega torna all’attacco dell’Anm

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non c’erano i toni teatrali né la scenografia “minimal” del video gettato sui social (e sulle frequenze di RaiNews24), ma il contenuto è stato lo stesso. Come il protagonista: Matteo, che, in veste di ministro delle Infrastrutture e dei trasporti nonché di vicepremier, ieri ha risposto durante il question time alla Camera all’interrogazione sul suo operato nella vicenda della nave della Ong, per il quale è imputato a Palermo. “Ho difeso i confini”, dail solito copione E non ha detto nulla di nuovo: “Non ho mai violato, né mai violerò la Costituzione e le leggi, né mai inviterò i miei collaboratori a farlo”, ha esordito, “Io non ho mai scaricato su altri responsabilità che mi sono pienamente assunto, infatti nel processo di Palermo sono l’unico imputato. Non sono abituato a scaricare la responsabilità delle scelte su altri”.