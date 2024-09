Nella nostra stampa si nota un pervasivo umore anti arabo che rasenta l’odio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Senza gran fatica si può rintracciareunche forse, visto le scene sotto i nostri occhi,verso quel mondo. Non è solo mancanza di empatia verso le vittime libanesi dei due episodi recenti a Beirut; colpisce l’elusione e l’omissione di evidenza. I crimini israeliani, quando proprio non si può evitare un esplicito plauso, diventando ‘attacchi’: cioè, quei metodi di puro terrorismo applicati verso un paese straniero, come è accaduto due giorni di seguito in Libano, e come era già accaduto in altre episodi recenti, coinvolgendo centinaia di persone gravemente ferite, vengono sviscerati con l’occhio dell’analista militare, indugiando su scenari che lasciano trapelare ammirazione per una operazione di cyber-intelligence inaspettata, imprevedibile, clamorosa, in fin dei conti – si lascia intendere – raffinatissima.