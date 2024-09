Mourinho esonerato nell’interesse del club De Rossi nell’interesse della squadra Il Giornale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024)del”, De”. Ilnota una differenza non di poco conto tra l’esonero dello Special One e quello del “Figlio di Roma”. Una sfumatura non da poco rispetto nell’esonero di DeScrive il quotidiano: “Mentre in tanti nella Capitale vanno al lavoro e stanno sorseggiando il primo caffèmattina, piomba come un fulmine a ciel sereno il comunicatoRoma. Duro nei confronti di DDR, al di là dei ringraziamenti di rito, e con una sfumatura non da poco rispetto a quello che sancì il divorzio da Mou. All’epoca del portoghese si scriveva che era «necessario un cambiamento immediatodel», per Desi è trattata di una «decisione adottata». Segno che anche i giocatori non erano più sulla lunghezza d’onda dell’allenatore”.