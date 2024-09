Maura Vitali torna a UeD per Mario l' ex Gianluca | Parlava male di lui

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nella registrazione Uomini e Donne ieri, mercoledì 18 settembre 2024, (QUI tutto quello che è successo) una nota ex dama del parterre èta in studio, ovvero,. La donna aveva deciso di lasciare la trasmissione insieme aRocchetti per approfondire la loro conoscenza al di fuori del programma. Nel corso di questa estate, però, la relazione tra i due è giunta al termine, pare anche in un modo piuttosto brusco. I due non hanno mai voluto palesare i reali motivi che li hanno spinti a prendere questa drastica decisione, tuttavia, è trapelato del risentimento, specie da parte di lui. Nel momento in cui l'uomo ha scoperto che la sua ex ha deciso dire a UeD per corteggiareCusitore non ha potuto fare a meno di sbottare.