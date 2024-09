Inter dal 19 al 25 settembre due stelle sul cuore | il film sul 20 scudetto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dal 19 al 25arriva nelle sale italiane “. DUESUL”, il-evento firmatomaster che celebra il 20°del Club nerazzurro attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e i momenti indimenticabili che hanno accompagnato l’incredibile cavalcata verso la conquista della Seconda Stella. È online il trailer del: https://shorturl.at/bun2V L’elenco delle sale che parteciperanno all’evento e i biglietti in prevendita sono disponibili suduesul.it.master insieme per un lungometraggio dedicato ai tifosi e agli appassionati di sport.