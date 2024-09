Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 20 settembre | Marcello ha un' idea ambiziosa ma pericolosa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le nuovede Il9 annunciano che Odile ha ancora problemi con sua madre, mentresta sognano forse troppo in grande: cosa succederà nella puntata di venerdì 20. Il9 si prepara per la sua ultima puntata della settimana, venerdì 202024, che andrà in onda come sempre su Rai 1 alle 16:00. Come sarà andata l'intervista di Rosa? Odile infatti ha accettato di rilasciare un'intervista per "presentarsi" all'alta società , ma ha imposto agli abitanti di Villa Guarniere, contro il parere di Tancredi, che fosse la sua nuova amica a porre domande a lei e a sua madre.Il: Armando sospetta di Enrico Enrico, il giovane magazziniere in prova al, ha riparato il teatrino in tempo per la festa,