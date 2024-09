Francesco Bruni ammette | C’era tensione è stata una notte difficile Non abbiamo paura di Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Luna Rossa ce l’ha fatta. Dopo essere passata da un vantaggio di 4-0 al 4-3, il team Prada Pirelli ha dettato la legge del più forte nella giornata decisiva travolgendo American Magic in gara-8 e qualificandosi per la finale di Louis Vuitton Cup 2024, dove sfiderà i britannici di. Grande soddisfazione per il sodalizio italiano, che ha saputo reagire nel migliore dei modi alle difficoltà di ieri, riparando l’AC75 (dopo la rottura del carrello randa) e disputando una regata perfetta nelle acque di Barcellona. “Èuna grandissima emozione vincere oggi, perché venivamo sicuramente da un momento negativo. Non possiamo nasconderlo. Avevamo un po’ diaddosso, soprattutto io che avevo perso il primo punto, quello del possibile 5-0. Me lo sentivo un po’ sulle spalle.